حائل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبد الله البليهد.ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل خلال الاستقبال بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مؤكداً أهمية تطوير التعليم في المنطقة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والحرص على جاهزية تعليم المنطقة لتنفيذ توجهات وزارة التعليم للدراسة عن بعد خلال الفترة المحددة من العام الدراسي الجديد , معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم ولمدير التعليم بالمنطقة على جهودهم ومتابعتهم, متمنياً للكادر التعليمي وللطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.من جهته أعرب الدكتور البليهد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير التعليم على ما يجده منسوبي التعليم من دعم وتشجيع, سائلاً المولى القدير التوفيق والنجاح للجميع .// انتهى //12:58ت م0063