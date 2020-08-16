بيشة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لعدد 19086 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.وأوضحت "صحة بيشة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 ، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام - 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، مركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم - 16ساعة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفايروس كورونا . وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:26ت م0066