عام /" الأرصاد " تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات أبو عريش، والحث ، واحد المسارحة، والداير بني مالك ، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً - بمشيئة الله -.
// انتهى //
13:36ت م
0068