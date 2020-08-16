جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات أبو عريش، والحث ، واحد المسارحة، والداير بني مالك ، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //13:36ت م0068