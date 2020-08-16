الصليبية 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسحقق مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم مبيعات متزايدة خلال الأربعة أيام الماضية تجاوزت أكثر من (40) طناً.وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن فعاليات وأنشطة المهرجان وقد شهدت حضوراً لافتاً من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتواصل حتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المهرجان ساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، بمشاركة 46 مزارعاً.// انتهى //13:47ت م0073