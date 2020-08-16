الجزائر 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، إذ سُجلت 469 إصابة جديدة أمس، كما رحب المواطنين بدخول قرار إعادة فتح المساجد والشواطئ والمقاهي والمطاعم حيز التنفيذ بعد خمسة أشهر من الإغلاق.وتابعت رصد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مخبرة عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أمس من خلال قصف جوي وبالمدفعية الثقيلة استهدفت مواقع وتحصينات للمقاومة الفلسطينية داخل القطاع.وتطرقت صحف الجزائر إلى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم والذي تجاوز رقم 21 مليونًا، موضحة بأن فرنسا عاودت بها الإصابات إلى الارتفاع بعد قرار فتح الحدود والأنشطة التجارية والسياحية.وأخبرت عن بدء روسيا أمس انتاج لقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره معهد "غاماليا" في موسكو ليطرح نهاية الشهر الجاري، فيما أظهر استطلاع للرأي شارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف طبيب أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع اللقاح ويرفضون الخضوع إليه لتحصينهم ضد العدوى بفيروس كورونا.// انتهى //13:51ت م0074