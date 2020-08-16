الكويت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 55ر76 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5202 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر185 مليون سهما تمت عبر 7555 صفقة نقدية بقيمة بلغت 01ر38 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 52ر51 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4135 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 29ر97 مليون سهما تمت عبر 3426 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر89 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5742 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 43ر88 مليون سهما تمت عبر 4129 صفقة بقيمة 66ر31 مليون دينارا .// انتهى //13:52ت م0075