اقتصادي / بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 55ر76 نقطة
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
الكويت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 55ر76 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5202 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر1 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر185 مليون سهما تمت عبر 7555 صفقة نقدية بقيمة بلغت 01ر38 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 52ر51 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4135 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 29ر97 مليون سهما تمت عبر 3426 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 ملايين دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر89 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5742 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 43ر88 مليون سهما تمت عبر 4129 صفقة بقيمة 66ر31 مليون دينارا .
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