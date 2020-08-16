سكاكا 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العزاء والمواساة، في وفاة رئيس نادي الجوف الأدبي ثامر بن عودة المحيسن الكريع - رحمه الله -.ودعا سموه في اتصال هاتفي أجراه بابن الفقيد أحمد بن ثامر المحيسن، المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه عبر أحمد المحيسن باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى //13:55ت م0076