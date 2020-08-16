جازان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالأمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي , ومدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.ورحب سموه بالجميع , مستمعاً سموه لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن الإجراءات المتبعة والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة عن جائحة كورونا المستجد كوفيد - 19 ، والمهام التي قام ويقوم بها الفرع في التعامل مع الوضع الحالي ووجود تفهم ومساعدة من المواطنين والمقيمين وتكثيف الحملات التوعوية لهم .واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على عرض مماثل من مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أعمال الهيئة والخدمات التي قدمتها وتقدمها لأبناء المنطقة والمقيمين فيها بالحملات التوعوية بمواجهة جائحة كورونا المستجد الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الاستراتيجية التي تواكب رؤية المملكة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.وأشاد سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بتوفير كل ما يسهم في التصدي لهذه الجائحة ، حيث شهدت تلك الجهود بإشادة عالمية، مؤكداً أن الاحترازات الاستباقية التي اتخذتها الدولة كانت عاملاً مهماً في عدم تفشي هذا الوباء ولله الحمد.من جانبهما أعرب المدخلي والمالكي في ختام اللقاء عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.//انتهى//14:52ت م0085