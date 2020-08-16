الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسوقعت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، اتفاقيةً مع شركة أرماح الرياضية لتمكينها على حصول شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، التي من شأنها دعم إنشاء مقرات أندية رياضية بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة وتقنيات ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها في المباني والتجهيزات، وذلك في مقر (ترشيد) بمدينة الرياض.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية فهد بن علي الحقباني أن الشركة حرصت على التعاون مع "ترشيد" كونها رائدة في مجال كفاءة الطاقة، والشريك المناسب الذي سيقدم الخبرات للوصول إلى الهدف المتمثل في بناء وتجهيز أندية بمباني حضارية تتلاءم مع رؤية المملكة 2030.من جهته، بين العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتمكين أحدث النظم التقنية للقطاعين العام والخاص في مجالات رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، مشيراً إلى أن "أرماح" توظف التقنيات الذكية في عملياتها، مما يسهم في تمكين إيجاد حلول لكفاءة الطاقة بشكل مستدام.// انتهى //15:01ت م0087