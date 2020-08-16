الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسانتظم اليوم أكثر من ثلاثين ألفاً من منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في مدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية وذلك وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد - 19.ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات، مشيدا بعطائهم وجهودهم مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس، مشيرا إلى الدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها.من جهة ثانية تفقدت مديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض الأستاذة نجلاء النفيعي عدداً من مدارس البنات ، حيث التقت بقائدات المدارس ومنسوبيها مرحبة بهن، مشيدة بدورهن في قيادة العملية التعليمية في المدارس، كما شددت على تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتدابير الاحترازية داخل مرافق ومباني المدارس .وكانت إدارة تعليم الرياض قد أكملت تجهيزاتها لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس من خلال اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس على مستوى منطقة الرياض التي تابعت مدى اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال منسوبيها وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية كما أشرفت على أعمال الصيانة والنظافة وجاهزية المدارس بشكل كامل .وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة و توزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن ، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.وتشتمل مهام وكلاء المدارس على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقًا لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي و توزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي ، تحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة.فيما سيكون عمل إداريين المدارس في استلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم إرشيف المدرسة .//انتهى//15:06ت م0091