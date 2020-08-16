نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم ، عدداً من مدارس المنطقة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وذلك ضمن خطة الاستعداد لهذا العام.من جهة أخرى تفقد مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من القيادات التربوية , مدارس البنين والبنات والتقوا بقادة وقائدات المدارس والهيئة الإدارية , كما تابعوا أعمال الصيانة واستلام المقررات الدراسية ، والتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية في مقار العمل.//انتهى//15:07ت م0092