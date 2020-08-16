عام / مدير تعليم نجران يتفقد ميدانيا مدارس المنطقة في اليوم الأول لعودة الهيئة الإدارية
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم ، عدداً من مدارس المنطقة للوقوف على مدى جاهزيتها للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وذلك ضمن خطة الاستعداد لهذا العام.
من جهة أخرى تفقد مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من القيادات التربوية , مدارس البنين والبنات والتقوا بقادة وقائدات المدارس والهيئة الإدارية , كما تابعوا أعمال الصيانة واستلام المقررات الدراسية ، والتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية في مقار العمل.
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15:07ت م
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