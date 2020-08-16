تبوك 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسشهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية اليوم في مدارس ومكاتب التعليم بمنطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية بما يساهم في سلامة الجميع.وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس، مشيراً إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.ولفت الفقر الانتباه إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية .//انتهى//15:08ت م0093