المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020م واستتابع فرق الرقابة الميدانية بأمانة المدينة المنورة, وفرع وزارة التجارة, وقوة المهمات والواجبات الخاصة تقيّد المنشآت التجارية والأسواق بالمدينة المنورة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية النظامية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ covid-19.وتهدف الجولات إلى متابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير في المنشآت التجارية, ورصد التزام العاملين بالتعليمات الوقائية, والاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.ودعت أمانة المدينة المنورة أفراد المجتمع للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //15:08ت م0094