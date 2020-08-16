أبهـا 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أن قرار التعلّم عن بعد يجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم ، ويؤسس لمرحلة جديدة من تفعيل المنصات التقنية والاستفادة منها، منوهاً على أهمية دور الأسر وأولياء الأمور في هذه المرحلة .وأشار الجوني خلال تفقده عدداً من مدارس المنطقة أن الدور المناط بمسؤولي ومسؤولات التعليم, وطنياً قبل أن يكون وظيفياً ، متطلعاً إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لدعم الطلاب والطالبات وتقليل نسبة الفاقد التعليمي .وأضاف أن نحو 1300 مدرسة للبنين والبنات أتمت جاهزيتها للعام الدراسي الجديد واستقبال منسوبيها ومنسوباتها، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية وتفعيل وسائل السلامة، والانتهاء من الآليات الخاصة بتسليم المقررات الدراسية بطريقة آمنة ، فضلاً عن إعداد الخطط لاستقبال الطلاب والطالبات الذين يعانون صعوبة في التواصل التقني خلال يوم واحد فقط مع تطبيق الاشتراطات الصحية.// انتهى //15:09ت م0096