عنيزة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأسهم موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة في تعزيز الحراك الاقتصادي بمنطقة القصيم، إذ يعد رافداً اقتصادياً هاماً تهتم به رؤية المملكة ٢٠٣٠، إضافةً إلى استثمار الشباب لهذه الفرصة الهامة والعمل بالفرص المتنوعة التي يطرحها الموسم ، وكذلك دعم التصدير وتقديم جميع التسهيلات والدعم في عملية التيسير على المصدرين وسهولة تأدية أعمالهموأوضح مدير اللجان القطاعية بغرفة عنيزة عبدالله بن عبدالرحمن الفديغي، أن العديد من اللجان القطاعية في الغرفة تشارك بفعالية في نجاح موسم عنيزة للتمور ٤١، مثل اللجنة الزراعية، واللجنة التجارية، ولجنة رواد الأعمال، ولجنة سيدات الأعمال، واللجنة الصناعية،ويأتي ذلك لدور اللجان تجاه قطاعاتها ولكون موسم عنيزة للتمور واجهة هامة وركيزة أساسية في القفزات التجارية والصناعية التي تحققها المملكة بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وبمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم.// انتهى //15:12ت م0097