الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأحرز الإسباني ألبرت أريناس لقب جائزة النمسا الكبرى لفئة "موتو 3"، اليوم في سبيرلبرغ بالنمسا ليحقق فوزه الثالث في بطولة العالم للدراجات النارية.وانضم إلى أريناس في منصة التتويج مواطنه جاومي ماسيا والبريطاني جون ماكفي بعد معاقبة الياباني آي أوغورا والإيطالي سيليستينو فييتي والجنوب أفريقي داريان بيندر لتجاوزهم المضمار في المنعطف الأخير.وعزز أريناس صدارته لترتيب البطولة متفوقا على ماكفي بفارق 28 نقطة، وأوغورا 30 نقطة, محققاً الفوز السادس له في مسيرته التي انطلقت عام 2015 علماً أن أفضل ترتيب له في بطولة العالم كان احتلاله المركز الـ11 في العام الماضي.// انتهى //16:25ت م0119