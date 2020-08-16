القريات 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسحصل المختبر الإقليمي بصحة محافظة القريات على شهادة الاعتماد لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك بعد التأكد من تطبيق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة بنسبة 100%،حيث يعمل المختبر الإقليمي على فحص العينات المخبرية بالفيروس عبر تقنية الـ PCR.يذكر أن المختبر الاقليمي وبنك الدم المركزي بالقريات قد أجرى 157400 عملية فحص منذ بداية الجائحة تنوعت بين قسم بنك الدم 24288 عملية فحص، الأمصال 5302 عملية فحص، الكيمياء28981 عملية فحص، الأحياء الدقيقة 7909 عمليات فحص، الأنسجة 748 عملية فحص، الطفيليات 27148 عملية فحص، أمراض الدم 31467 عملية فحص ، فحص الهرمون 26200 عملية فحص ، الفيروسات 4191 عملية فحص ، السموم 264 عملية فحص، المناعة 902 عملية فحص.// انتهى //16:26ت م0120