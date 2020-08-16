سكاكا 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسافتتحت أمانة منطقة الجوف سوق التمور بمدينة سكاكا، لتمكين الشباب ومنحهم الفرصة لعرض منتجات مشروعاتهم في السوق، وتوفير جميع أوجه الدعم والتسهيلات لهم.وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبدعم ومتابعة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وإشراف أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث جُهز الموقع بالكامل وفق مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد للمشروع.وأضافت أن جميع الخدمات وُفرت بالموقع، من مظلات وأرصفة ومواقف للسيارات، كما خُطط الموقع بتصميم يتيح سهولة الدخول والخروج والحركة للمستفيدين، مبينا أن مختبر الأمانة هُيئ بالموقع ليواصل عمله طوال موسم التمور، حيث يعمل على سحب العينات وإجراء الفحوصات لضمان سلامة وأمان منتجات التمور ومطابقتها للمواصفات.وأشارت إلى إقامة سوق حراج التمور وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والزوار من خلال كوادر مؤهلة، مع مراعاة تنفيذ الخطة الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع الاحترازات الوقائية الخاصة بالبروتوكولات الصحية، وأعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، إضافة إلى اتباع بروتوكولات أسواق النفع العام، التي يأتي من ضمنها فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يوميًّا، وتطبيق اشتراطات السلامة .ونوهت الأمانة بأن تشغيل سوق التمور بسكاكا يهدف إلى استقطاب منتجي التمور وفتح الفرص أمام الشباب وخدمة المتسوقين من المواطنين والمقيمين.وأكدت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة.// انتهى //16:27ت م0122