جيزان ٢٦ ذي الحجة ١٤٤١هـ الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان علي بن محمد معتبي.وتسلم سموه في مستهل الاستقبال تقريراً عن أعمال ومناشط الجمعية خلال هذا العام 1441هـ ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير الجمعية عما تضمنه التقرير من الإنجازات التي حققها المركز والخدمات التي يقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضاً البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية عبر نخبة من المتخصصين في مجال الإعاقة ، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية ، بما يمكنها من مواصلة التعريف برسالتها نحو المجتمع من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية مع جميع مؤسسات المجتمع والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية المختلفة.ونوه الأمير محمد بن عبدالعزبز بما تضمنه التقرير من فعاليات وبرامج تهدف إلى خدمة هذه الفئة الغالية، موجهاً بأهمية رعاية هذه الشريحة من الأبناء وتقديم كل الدعم والعون لهم من إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية , وتقديم ما يحتاجونه من الخدمات الوقائية والعلاجية لهم, وتأهيل المستفيدين من برامج الجمعية لخدمة المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين فيه، مشيداً سموه بالدور الفعال للجمعية في تسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة هذه الشريحة الغالية على الجميع.// انتهى //16:28ت م0123