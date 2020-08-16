زنجبار 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أعمال توزيع مستلزمات مشروع الدواجن للمستفيدين في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في اليمن.ووُزعت الدواجن والأعلاف بالإضافة إلى مبلغ مالي لكل أسرة مستفيدة من المشروع.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في ست محافظات يمنية، هي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ 70,000 أسرة يمنية، من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن والدول ذات الاحتياج.//انتهى//16:29ت م0124