مكة المكرمة في 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 4 منشآت غذائية وذلك لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي ، أنه تم التأكيد على المراقبين بالتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، حيث نفذت 27 جولة ميدانية رقابية ، نتج عنها إغلاق 4 منشآت غذائية ، وذلك لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما ضبط 4 عمال غير ملتزمين بالزي الرسمي، إضافةً إلى ضبط عدد 4 عمال لا يحملون شهادات صحية ، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.وشدد "المالكي" على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الإشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم لافتاً النظر إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة// انتهى //16:30ت م0125