الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واساختتمت أمس الجولة التأهيلية الأولى من بطولة FunXtreme الصيفية للكارتينج بميدان ديراب للسباقات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وتتزامن البطولة التي انطلقت يوم 8 من الشهر الجاري وتختتم في 5 سبتمبر المقبل مع عودة الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية التي توقفت طيلة الفترة الماضية جراء جائحة كورونا.وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لـ FunXtreme المهندس عمار القاضي عن سعادته للإقبال الكبير الذي لاقته البطولة منذ انطلاقها، لافتاً النظر إلى أن عودة المنافسات الرياضية للحلبة واكبها إجراءات احترازية على أعلى المستويات وبحسب الأنظمة والقوانين الصادرة عن الجهات المختصة.وأوضح القاضي أن البطولة تعتمد البطولة بشكل رئيس على نظام النقاط، حيث تقام المراحل التأهيلية يومياً ولمدة ثلاثة أسابيع فيما سيكون الأسبوع الرابع موعداً للنهائيات، ويحصل صاحب المركز الأول على 24 نقطة والمركز الثاني على 23 نقطة مع خصم نقطة واحدة نزولاً بحسب الترتيب حتى المركز العاشر، فيما سيحصل جميع المتسابقين ما دون المركز العاشر على 14 نقطة، ويحق لجميع المتسابقين المشاركة في جميع المراحل التأهيلية لتحسين مراكزهم وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، مبيناً أن صاحب أسرع لفة سيحصل على 5 نقاط إضافية عند نهاية كل مرحلة، كما يحق للراغبين الاشتراك يوميا طيلة أيام المراحل التأهيلية لجمع أكبر عدد من النقاط وزيادة فرص التأهل.وكشف الرئيس التنفيذي لـ FunXtremeفي ختام حديثه أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية قيّمة للمراكز الأولى كما سيمنح جميع المتأهلين للمرحلة النهائية شهادات مشاركة في البطولة، موجها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على جهودهما ومتابعتهما الدائمة في سبيل تطوير رياضة السيارات وتحفيز الشباب على ممارستها في الأماكن المخصصة.// انتهى //16:31ت م0126