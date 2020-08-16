عام / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة ، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري.
وقدّم الدكتور عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي , معبّرًا عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ودعمه للجامعة وبرامجها.
وهنأ سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة , سائلاً - الله - له التوفيق في المهام الموكلة إليه .
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16:32ت م
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