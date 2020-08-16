جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة ، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً الدكتور يوسف عسيري.وقدّم الدكتور عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي , معبّرًا عن شكره لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ودعمه للجامعة وبرامجها.وهنأ سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه مديرا للجامعة , سائلاً - الله - له التوفيق في المهام الموكلة إليه .// انتهى //16:32ت م0128