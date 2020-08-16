القاهرة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسقفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، على الأسهم في مختلف القطاعات.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر615 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية .وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 61ر1 في المئة ليبلغ مستوى 26ر11120 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 74ر1 في المئة ليبلغ مستوى 86ر1678 نقطة، وسجل مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 78ر1 في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 93ر2563 نقطة.//انتهى//16:35ت م0130