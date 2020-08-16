مكة المكرمة 26 ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق 16 أغسطس ٢٠٢٠م واسألقى فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري المدرس بالحرمين الشريفين درسه الأسبوعي في كتاب " جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام"، وذلك ضمن البرامج التوجيهية بالمسجد الحرام للعام الحالي والمقامة عن بعد عبر منصة ( منارة الحرمين ) .وبيّن فضيلته في مستهل الدرس مضامين كتاب جلاء الإفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ لابن القيم رحمه الله تعالى .واستعرض الدكتور حسن بخاري الباب الرابع من الكتاب في فوائد وثمرات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التي تصل إلى أربعين فائدة منها: امتثال أمر الله، وموافقة الله في أمر أخبر سبحانه أنه فعله لنبيه عليه السلام وهو الصلاة عليه، مع الاختلاف بين الصلاتين، كذلك موافقة الملائكة، ونيل عشر صلوات من الله تعالى، وزيادة عشر حسنات، ورفعة عشر درجات، وحط عشر سيئات .كما تناول أداء بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة محبته في القلب، والاستمساك بهدية، لافتا النظر إلى أن من أعظم ثمراتها نيل المطالب بكثرة الصلاة والسلام على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنها اشتغال بطلب ما يحبه الله عن الاشتغال بطلب ما يحبه العبد لنفسه، مستدلاً بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه : " إذن تُكفَى همّك، ويُغفَر ذنبك " .ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه المحاضرة عبر رابط منصة منارة الحرمين‏ http://manaratalharamain.gov.sa// انتهى //16:40ت م0132