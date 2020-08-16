الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال, بواقع مبلغ 200 ألف ريال لكل نادٍ بدوري الدرجة الأولى، و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية.وجاءت هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية في الظروف الحالية وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطي هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع, مثمناً التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.// انتهى //17:20ت م0135