الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسوقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم, برنامج عمل مشترك مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك استمراراً لجهود المملكة في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.ويهدف البرنامج إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة، بموجب الصلاحيات والاختصاصات لكل منهما وبما لا يؤثر تنظيميًا على الاختصاص الأصيل الممنوح للطرفين، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات بين الطرفين والتدريب فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.مما يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بعدد من الحملات التفتيشية على مستوى مناطق المملكة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، استهدفت محال الأجهزة الإلكترونية والبرامج الحاسوبية والمواقع الإلكترونية ومحال التسجيلات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود لاحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة saip@saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها في المملكة العربية السعودية.// انتهى //17:24ت م0136