جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية , وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي , الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.// انتهى //17:34ت م0137