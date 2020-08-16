مكة المكرمة 26 ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق 16 أغسطس ٢٠٢٠م واسأغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 3 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية ، مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.وشدد "الشريف" على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية ، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن و المقيم .وأكد أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، لتتخذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة// انتهى //17:35ت م0138