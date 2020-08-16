الأحساء 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستفقد المدير العام للتعليم بالأحساء حمد بن محمد العيسى خلال جولته اليوم عدداً من المدارس واطلع على آلية توزيع الكتب الدراسية التي نفذتها إدارة المستودعات، لضمان إيصال المقررات لجميع المدارس في مدن وقرى وهجر الأحساء وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة تمهيدا لتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع بداية العام الدراسي بالإضافة إلى دليل التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد.وأوضح أن إعلان معالي وزير التعليم لاستئناف الدراسة عن بعد لجميع الطلاب والطالبات يأتي بعد النجاح الذي حققه التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، وأن ذلك يأتي امتدادا لجهود حكومة المملكة بجميع قطاعاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينا أن منسوبي ومنسوبات التعليم يرحبون بآلية الدراسة عن بعد ، مثمنين جهود وزارة التعليم في تسخير طاقاتها ومنصاتها المتعددة لتقديم جميع المقررات الدراسية لجميع المراحل الدراسية.وأشار العيسى إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة لتسهيل الرحلة التعليمية لكل طالب وطالبة وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم من خلال الاستفادة من منصات التعليم (منصة مدرستي) وقناة عين الفضائية، من خلال تعاون الأسرة مع المعلمين والمعلمات.من جهة أخرى قامت المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي صباح اليوم بعدد من الجولات التفقدية للمدارس والمعاهد مرحبة بعودة الهيئات الإدارية في مكاتب التعليم والمدارس، مثمنة جهود الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية بين الموظفات.//انتهى//17:37ت م0139