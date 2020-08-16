السيح 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسبدأ مركز الفحص الموسع " تأكد " بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم ، أعماله للكشف عن فيروس كورونا من داخل المركبات للراغبين في التأكد من سلامتهم ، وذلك ضمن مبادرات وزارةالصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ويهدف المركز إلى استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم ، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".و جُهّز المركز في مدخل مدينة السيح الغربي بجوار سوق الخضار الجديد في غرب السيح ، عبر عدة مسارات للمركبات ، ويشرف عليه طواقم طبية وإدارية مدربة لاستقبال المستفيدين وأخذعينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم ، ووفق الإجراءات الاحترازية.// انتهى //17:38ت م0140