عام / انطلاق أعمال مركز " تأكد " للكشف عن فيروس كورونا من داخل المركبات بالسيح
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
السيح 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
بدأ مركز الفحص الموسع " تأكد " بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم ، أعماله للكشف عن فيروس كورونا من داخل المركبات للراغبين في التأكد من سلامتهم ، وذلك ضمن مبادرات وزارة
الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويهدف المركز إلى استقبال المواطنين والمقيمين الذين لا يوجد لديهم أعراض ويرغبون بالكشف والتأكد من سلامتهم ، وذلك بعد حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".
و جُهّز المركز في مدخل مدينة السيح الغربي بجوار سوق الخضار الجديد في غرب السيح ، عبر عدة مسارات للمركبات ، ويشرف عليه طواقم طبية وإدارية مدربة لاستقبال المستفيدين وأخذ
عينات الفحص عبر الحلق خلال بضع دقائق دون الحاجة لمغادرة المستفيدين سياراتهم ، ووفق الإجراءات الاحترازية.
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17:38ت م
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