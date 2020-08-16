كيب تاون 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا إلغاء قيود العزل الصحي العام التي فرضتها السلطات الجنوب افريقية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وقال الرئيس رامابوسا لدى إعلانه إلغاء شاملا لقيود العزل العام على الاقتصاد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي : إن الدلائل تشير إلى أن جنوب أفريقيا وصلت إلى ذروة إصابات مرض " كوفيد - 19 " .وأضاف أن الحكومة ستسمح للمحال التجارية بالعودة لنشاطها الطبيعي شريطة تطبيق إجراءات صحية صارمة ، مشيراً إلى أنه تم إلغاء الحظر على التنقل بين الأقاليم .// انتهى//18:03ت م0142