المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020م واسدشنت إمارة منطقة المدينة المنورة خدمات (وحدة مكافحة التدخين) الجديدة التي أنشأتها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة التي تهدف إلى تعزيز البرامج التوعوية لمنسوبي إمارة المنطقة، وتطبيق لوائح نظام مكافحة التدخين داخل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين مستويات الصحة العامة لدى الموظفين من خلال مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين من الاستفادة من البرامج التي تقدمها الشؤون الصحية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في المنطقة.وفي هذا الإطار شرعت الإمارة في تعزيز خدمات البرامج التوعوية لدى منسوبيها من خلال المطويات والمنشورات التي توضح أضرار هذه الآفة بالإضافة إلى اللوحات التوعوية والتحذيرية التي توضح عقوبة مخالفة نظام مكافحة التدخين في الجهات الحكومية والغرامات المالية التي تفرضها الأنظمة على المخالفين للنظام داخل مرافق الإمارة والمحافظات والمراكز المرتبطة بها، بما يتجانس مع استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، فضلاً عن تحويل هذه اللوحات التوعوية إلى منصة رقمية تفاعلية من خلال أكواد الباركود للتطبيقات المساعدة للإقلاع عن التدخين على الهواتف الذكية بنظامي (iOS و Android).وتسعى إمارة المنطقة خلال الفترة المقبلة إلى توسيع خدمات الوحدة الداخلية من خلال تكثيف الحملات والأنشطة المتنوعة لمكافحة التدخين بالتنسيق مع صحة المدينة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بهدف تقديم الخدمات العلاجية السلوكية والدوائية والبرامج التأهيلية التي تساعد منسوبي الإمارة المدخنين من التخلص من هذه العادة السلبية.// انتهى //18:06ت م0143