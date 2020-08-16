مكة المكرمة 26 ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق 16 أغسطس ٢٠٢٠م واسباشر أعضاء الهيئات الإدارية في مدارس الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والجموم وبحرة والكامل، ومدركة، عسفان واليمانية والقفيف والشعيبة اليوم , مهامهم الميدانية في أكثر من 1538 مدرسة لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتخطيط والتنظيم والتأكد من توفر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية لها وتنفيذ عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم وإعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس .كما سيقوم أعضاء الهيئات الإدارية بالإشراف على تنظيم وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية وكذلك التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.// انتهى //18:09ت م0144