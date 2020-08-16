الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد التي أقيمت اليوم.وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيديس).والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم, إذ يسعى لمعادلة رقم الألماني ميكايل شوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.// انتهى //18:37ت م0148