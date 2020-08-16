بغداد 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 ", مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 176931 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5860 , فيما تم تسجيل 2674 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 125374 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 45697 , منهم 572 في العناية المركزة.// انتهى //18:51ت م0152