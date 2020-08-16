جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت البيطرية بمحافظة جدة للوقوف على سير العمل والتحقق من تراخيص هذه المنشآت والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن .وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ، أن فرع الوزارة يحرص على تحسين مستوى الأداء والإجراءات الآمنة المتعلقة بالرفق بالحيوان وفقاً لنظامي المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .وأشار إلى مواصلة مراقبي المنشآت البيطرية التابعين لفرع الوزارة جولاتهم الرقابية والتفتيشية على هذه المنشآت ، حيث أغلقت عيادة مخالفة لنظام المنشآت البيطرية لعدم وجود ترخيص على المنشأة ، وسجلت مخالفات مزاولة مهنه بدون ترخيص ، ووجود نشاطات خارجه عن نطاق الترخيص ، وعدم الالتزام بنظام الرفق بالحيوان .بدوره أفاد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ ، أنه تم عمل اللازم وتحرير محضر مخالفة لتطبيق النظام بحق المنشآت البيطرية المخالفة ، مناشداً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات ، من خلال الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع .// انتهى //19:09ت م0153