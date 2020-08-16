المذنب 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأكد مدير التعليم بمحافظة المذنب سليمان بن إبراهيم الحسياني أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الجاهزية الكاملة لخطة استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول عن بعد لسبعة أسابيع والحرص على تهيئة جميع الإجراءات لتحقيق الهدف المنشود بإذن الله.جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة الإشراف على خطة العودة للمدارس في اجتماعها الأول، إذ رحب الحسياني بعودة الهيئة الإشرافية والإدارية للمدارس بعد تمتعهم بإجازتهم السنوية متمنيا للجميع عاما حافلا ومفعما بالنجاح.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة لتطبيق قرار معالي وزير التعليم الذي نص على إكمال الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول عن بعد لسبعة أسابيع .// انتهى //19:09ت م0154