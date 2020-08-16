الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسنظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم, ورشة عمل افتراضية لشرح خاصية إنشاء وإدارة التجمع لمديري الفرق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى للمحترفين، وذلك ضمن إطار الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية بمتابعة وزارة الرياضة.وقدم شرح مفصل لكيفية إدارة هذه الخاصية لتفعل في الأندية الرياضية التي ستسهم بإذن الله في ضمان خلو المنشآت الرياضية من المصابين أو المخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).مما يذكر أن هذه الخاصية ساعدت خلال الجولة الماضية في التعرف على حالات مخالطة لمصابين بالفيروس من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين.// انتهى //19:11ت م0155