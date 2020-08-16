الجزائر 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 اغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وأوضح المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار في اللقاء الإعلامي اليوم، أن اجمالي الإصابات ارتفع إلى 38583 إصابة مؤكدة.وأضاف أن اللجنة أحصت 10 حالات وفاة جديدة، خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1370 حالة، فيما غادر 373 شخصا، خلال 24 ساعة مضت، المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27017 حالة، مشيرا إلى أن 40 مصابا لايزالون في غرف العناية المركزة.//انتهى//19:19ت م0157