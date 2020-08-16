عام / الأردن تسجل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
عمّان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لاشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، مبينة أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.
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19:20ت م
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