عمّان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 39 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1378 إصابة.وقالت الوزارة في بيان : إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و31 حالة محلية مخالطين لاشخاص مصابين في العاصمة عمان ومدينتي إربد والرمثا، مبينة أنه تم تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1251 حالة.//انتهى//19:20ت م0159