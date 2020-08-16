القطيف 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسبلغت مصروفات لجنه التكافل الاجتماعي ، لجنه الزواج الخيري ولجنة التلاحم بجمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية خلال شهر يوليو 2020م نحو 126,683,00 ريالاً .وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير أن مصروفات لجنة التكافل الاجتماعي بلغت خلال شهر يوليو 112,208,00 ريالاً وذلك لتقديم مساعدات غذائية بقيمة 55,775,00 ريالاً، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة للجنة هذا الشهر 71 طلبا، بالإضافة لعدد الأسر المستفيدة من خدمات 274 أسرة .وبين أن اجمالي قيمة المساعدات المالية التي قدمتها لجنة الزواج التابعة للجمعية للأزواج الجدد المستفيدين من اللجنة لشهر يوليو 2020م بلغت 13.000.00ريالاً وشملت المساعدات خمس حالات جديدة، وقد تنوعت ما بين شراء أجهزة كهربائية وغرفة نوم ومطبخية ولفت إلى أن اللجنة تهدف لتيسير الزواج للشباب غير المقتدرين عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وقد حظي المشروع منذ تأسيسه بمساندة لافتة من أبناء المجتمع .وأشار إلى أن بقية المصاريف كانت من نصيب لجنة تلاحم التي تشرف حالياً على أسر لثلاث حالات بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية وسداد إيجار سكن لست أسر أخرى ، ونوه أن لجنة تلاحم تعد من اللجان المستحدثة حديثا لدى خيرية تاروت، وتستهدف رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ومد يد العون والمساعدة لهم ولأبنائهم لاحتوائهم والمحافظة عليهم .وقدم رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير شكره لجميع أعضاء اللجان على جهودهم الكبيرة وجميع أبناء المجتمع الداعمين للجمعية وأنشطتها المختلفة .// انتهى //19:21ت م0160