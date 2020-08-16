بورت لويس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات في جزيرة موريشيوس اليوم، أن سفينة الشحن التي اصطدمت بشعاب مرجانية مؤخرًا قد انشطرت إلى نصفين، مهددة بحدوث كارثة بيئية بحرية حول الجزيرة .وأوضح مسؤولو الجزيرة أن السفينة انفلقت إلى نصفين، مما أسفر عن مخاوف من تسرب النفط المتبقي فيها، لافتين النظر إلى أن معظم النفط تم سحبه من السفينة، لكن ما زال 166 طنًا من زيت الوقود بداخلها وتعمل السلطات على إزالته.وكانت حكومة موريشيوس قد قالت في بيان يوم أمس إنها تسعى للحصول على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة ومن شركة تأمين، كما دعت الأفراد والمنظمات لتقديم مستندات تظهر حجم الأضرار.// انتهى //19:39ت م0162