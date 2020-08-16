رفحاء 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأجرى فريق طبي في مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية، عمليتين قيصريتين ناجحتين لسيدتين في العشرين والثلاثين من العمر كانتا مصابتين بفيروس ‫كورونا‬ "كوفيد 19".وأجريت العمليتان وفق أقصى معايير الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة في ذلك، ووفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات، وخرجت السيدتان من المستشفى بعد أن تم التأكد من صحتهما وصحة أطفالهما واستكمال العلاج.// انتهى //19:58ت م0163