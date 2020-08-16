بروكسل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوضع حد فوري لأعمال التنقيب شرق البحر المتوسط قبالة قبرص .وأوضح الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان أن اعلان تركيا عن استئناف أنشطة التنقيب بواسطة السفينة (يافوز) في منطقة بحرية حددتها قبرص ومصر يؤدي إلى مزيد من التوترات وانعدام الأمن في شرق البحر المتوسط.وأكد أن إجراء تركيا يتعارض ويقوض الجهود المبذولة لاستئناف الحوار والمفاوضات، والسعي إلى وقف التصعيد الفوري، وهو الطريق الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة .// انتهى //19:59ت م0164