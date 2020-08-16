الرباط 26 ذو الحجة 1441 هـ موافق 16 اغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1472 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 42489.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 658 فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 29344 بعد تعافي 778 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج حاليا هو 12487، من بينها 161 حالة حرجة.//انتهى//21:23ت م0169