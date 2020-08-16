الجوف 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأزالت أمانة منطقة الجوف 10 آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة، خلال عام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري.وأكدت أمانة الجوف على استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري، مبينة أن المهام تشمل إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوّهة للمظهر العام، بالإضافة إلى أعمال النظافة. كما تتضمن الأعمال رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.وأوضحت أمانة منطقة الجوف أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبإشراف من أمين المنطقة.// انتهى //21:37ت م0174