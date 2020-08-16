الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسواصل فريق بيرشكوت البلجيكي العائد ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز تسجيل نتائجه الإيجابية في الدوري البلجيكي الممتاز، بعد أن حقّق فوزاً مهماً في الجولة الثانية من المسابقة على فريق زولته فاريجيم بنتيجة 3-1 ليقفز بذلك إلى صدارة الترتيب مؤقتاً وبست نقاط.وافتتح المغربي طارق تيسودالي التسجيل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، فيما ضاعف البولندي هولتسهاورز النتيجة من كرة ثابته في الدقيقة 68، ليعزز هدفه في الدقيقة 87 بصناعة من المهاجم الكاميروني نوبيسي.ويحلّ فريق بيرشكوت يوم السبت المقبل ضيفاً على كلوب بروج في لقاء يبحث من خلاله كلا الفريقين إلى تثبيت أقدامهما في مراكز المقدمة.// انتهى //21:38ت م0175