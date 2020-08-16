جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسنظّمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم، دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان " أخصائي بناء القيم الأسرية "، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ألقاها الأستاذ المشارك بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فؤاد مرداد.وتضمنت الحقيبة التدريبية، مجموعة من المحاور شملت: مفهوم القيم الأسرية، وآليات اكتشاف القيم الأسرية، وإستراتيجيات بناء القيم الأسرية، وتحديات بناء القيم الأسرية.وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز لشهر أغسطس.// انتهى //21:40ت م0177