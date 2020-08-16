ثقافي / "أخصائي بناء القيم الأُسْرِيّة" دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد بجدة
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
نظّمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم، دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان " أخصائي بناء القيم الأسرية "، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، ألقاها الأستاذ المشارك بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فؤاد مرداد.
وتضمنت الحقيبة التدريبية، مجموعة من المحاور شملت: مفهوم القيم الأسرية، وآليات اكتشاف القيم الأسرية، وإستراتيجيات بناء القيم الأسرية، وتحديات بناء القيم الأسرية.
وتأتي الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز لشهر أغسطس.
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21:40ت م
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