الشقيق 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم ، أكثر من 500 ألف ريال ، ضمن مشروع " زكاتي الثاني".وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية معاذ بن سعد الفلقي ، أن الجمعية تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وتغطية مصروفاتهم المعيشية التي يحتاجونها ، مبيناً أنّ المشروع يستهدف جميع الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية في المركز والقرى التابعة له ، مفيداً أن الجمعية أنهت توزيع أكثر من 3500 سلة غذائية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، وأودعت أكثر من 48 ألف ريال ضمن برنامج كفالة يتيم.وأبان أنّ عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 242 يتيماً ويتيمة ، معرباً عن شكره لجميع الجهات الداعمة وفاعلي الخير ، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من دعم لبرامج الجمعية.// انتهى //21:41ت م0179